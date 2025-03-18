（18日、第97回選抜高野球大会1回戦二松学舎大付3―2柳ケ浦）【写真】栗山英樹さんが語る、高校野球のこれから◎…二松学舎大付は積極性が奏功した。四回、初球打ちの安打を足場に先取点。六回は入山が1ボールから左越え二塁打で勝ち越し点を挙げた。柳ケ浦は八回無死一、二塁でのバント失敗など細かいミスが響いた。▼二松学舎大付が2度目の開幕試合で勝利第1日第1試合を戦ったのは第74回（2002年）以来、2度目。この時