楽天トラベルは、「台湾旅行がお得に！毎月開催ポイント＋3％還元キャンペーン」を3月12日午前10時から4月1日午前9時59分まで開催している。期間内にエントリーを行い、台湾の指定された宿泊施設を利用した場合が対象で、通常ポイントに加えて3％の楽天ポイントを積算する。旅行期間は6月1日から11月30日まで。特典ポイントは、予約ごとに1会員あたり1万ポイントまで還元する。海外ツアー（航空券+ホテル+α）や海外航空券は対象外