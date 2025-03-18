◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・アンヘル・アヤラ―同ライトフライ級王者・矢吹正道（２９日・愛知県国際展示場）王者のアンヘル・アヤラ（２４）＝メキシコ＝が１８日、成田空港着の航空機で来日した。挑戦者で同ライトフライ級王者・矢吹正道（３２）＝ＬＵＳＨ緑＝にとっては日本人初の２階級同時制覇がかかる一戦へ、１８勝（８ＫＯ）無敗のアヤラは好ファイトを約