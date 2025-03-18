カプコンより発売予定の、『モンスターハンターワイルズ』に登場するモンスターたちのぬいぐるみ「モンスターハンター モンでふぉ」が、オフィシャル通販サイトのイーカプコンにて予約受付を開始した。 【画像】おっきなお顔が愛くるしいぬいぐるみになった『モンハンワイルズ』のモンスターたち一覧 今回ラインナップに加わるのは、『モンスターハンターワイルズ