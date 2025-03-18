18日、参議院予算委員会にて、立憲民主党の村田享子議員が「通勤手当」について追及した。【映像】「毎月手取りが2万円減るケース」とは？村田議員は国会で「社会保険料の算定の根拠となる標準報酬月額の報酬に通勤手当は含まれるか？ 含まれる場合、その根拠は何か？」と質問。この問いに対し厚生労働省 鹿沼保険局長は「社会保険における報酬とは、法律上、賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかは問わ