「選抜高校野球・１回戦、二松学舎大付３−２柳ケ浦」（１８日、甲子園球場）二松学舎大付（東京）が先発の背番号１１・河内紬（３年）、２番手の背番号１・及川翔伍（３年）の継投で快勝。市原勝人監督がエースとして準優勝した１９８２年以来、４３年ぶりの春勝利を挙げた。先発の河内は四回まで一人の走者も許さない最高の立ち上がり。１−０の五回先頭に安打を許し、そこから同点とされたが八回途中、１失点の好投。八回