あこがれのグラウンドを、球児たちは一歩一歩踏みしめた――。広島商は18日、第97回選抜高校野球大会（日本高校野球連盟・毎日新聞社主催、朝日新聞社後援）の開会式に臨み、力強い入場行進を見せた。3年前の選抜大会以来の甲子園で、現選手にとっては初の甲子園大会出場となる。入場を先導したのは、記録員としてベンチ入りするマネジャーの加藤颯太さん（3年）。昨年夏までは捕手だったが、夏の広島大会終了後に荒谷忠勝監督