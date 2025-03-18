[１７日 ロイター] - スイス資源大手グレンコアは、リチウムイオン電池の資源回収・再利用を手がけるカナダのリー・サイクルの買収を打診した。グレンコアはリー・サイクルの取締役会に３月１４日付で書簡を送り、できる限り早期にリー・サイクルや同社のステークホルダー（利害関係者）との協議を開始したいと伝えた。グレンコアが保有するリー・サイクルの債務は、リー・サイクルの株式約８４００万株に転換可能。ＬＳＥＧの