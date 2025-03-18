センバツ高校野球大会初日の第1試合は、20年ぶり3回目の出場となる柳ヶ浦（大分）が二松学舎大付属（東京）と対戦し、初戦で涙をのみました。 犠牲フライで1点を先制された柳ヶ浦は5回、2死1、2塁の場面で8番・田原の内野ゴロをショートが悪送球。1点を返し、同点とします。 1ー1で迎えた6回、柳ヶ浦は二松学舎大付属の1番・入山のタイムリーツーベースで勝ち越すを許すと、7回にも1点を追加され