◆選抜高校野球開会式（18日、甲子園球場）21世紀枠での甲子園初出場となる壱岐（長崎）の浦上主将（3年）は「きのう（開会式リハーサル）は観客がいなくて緊張しなかったんですが、きょうはいらっしゃったし、こういう舞台で試合ができるんだなと思いました」と感激も新た。入場行進中には、スタンドからの「壱岐、頑張れ」の声援も聞こえてきたそうで、3日目（20日予定）の第3試合での初陣を前に、気合もグッと入ったよ