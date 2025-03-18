江崎グリコのロングセラーアイス「ジャイアントコーン」が、講談社『週刊少年マガジン』と『マガジンポケット』発の大人気漫画『東京卍リベンジャーズ』『五等分の花嫁』『WIND BREAKER』とコラボレートした「ザクザク感で魂を燃やせ！無敵のオールスターズキャンペーン」を2025年3月24日より開催。オリジナルデザインパッケージの販売や、プレゼントキャンペーンを実施する。 jQuery(function () {