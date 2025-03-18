【フレームアームズ・ガール スティレット XF-3 with エグゾスーツ スティレット】 8月 発売予定 3月18日 予約受付開始 価格：9,900円 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール スティレット XF-3 with エグゾスーツ スティレット」を8月に発売する。価格は9,900円。3月18日から予約受付を開始した。