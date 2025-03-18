AI企業Mistral AIが「Mistral Small 3.1」というモデルを発表しました。128Kトークンのコンテキスト長、240億のパラメーターを備えつつ、単一のRTX 4090または32GB RAM搭載のMacで動作する軽量さが特徴とのことです。Mistral Small 3.1 | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/mistral-small-3-1Mistral Small 3.1はテキストと画像の理解能力を備えたマルチモーダルAIモデルで、最大128Kトークンのコンテキスト長、240億のパラメータ