北海道・富良野の大自然の中に暮らす倉本聰さんを、江原啓之さんが訪ねました。倉本さん原作の『ニングル』がオペラ化され、江原さんがその舞台に演者として立ったことがご縁なのだとか。作品に込められた「真の豊かさとは何か」について、語り合います（構成：丸山あかね撮影：本社・武田裕介）【写真】雪が舞い散る中…『ニングル』一場面* * * * * * *作品作りの原動力は社会に対する怒り江原今朝、ホテルの窓からキタキツ