「ビックリマンチョコ悪魔VS天使」シリーズの40周年を記念した「ビックリマン伝説チョコ＜悪魔VS天使 40thスペシャルエディション＞」が、3月25日（火）から、西日本（静岡除く）で先行販売される。【写真】懐かしい復刻デザイン！キラキラシールの一部■80年代の熱狂が再び今回登場する「ビックリマン伝説チョコ＜悪魔VS天使 40thスペシャルエディション＞」は、1980年代後半に人気を博したアイス版ビックリマンのイラスト