「スターバックス」と「PEANUTS」のコラボレーション第3弾が、3月25日（火）からスタート。今回のコラボレーションでは、“Kindness”（相手を想う気持ち）をテーマに、キャラメルとチョコレートの優しい甘さに包まれたフラペチーノや、いつものアメリカンワッフルとシュガードーナツにホイップクリームをのせたご褒美感あるフードを展開する。【写真】背徳感！スヌーピーがかわいいコラボフード一覧■おいしさ＆かわいさで笑