BRAHMANが6月11日、ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』をリリースすることが発表となった。同ライブ映像作品は、BRAHMAN結成30周年のスタートとして、11月4日に横浜BUNTAIにて開催したライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞を完全収録したものだ。◆BRAHMAN 動画 / 画像＜六梵全書 Six full albums of all songs＞とは、そのタイトルが示すように、過去に発表した6枚のフルアルバムに収録さ