牛丼チェーン店「すき家」は、3月18日（火）から、春の新商品「明太マヨチーズ牛丼」を全国の店舗で発売した。【写真】濃厚チーズがたまらない！販売中の「とろ〜り3種のチーズ牛丼」もおいしそう■クセになる味わい今回登場した「明太マヨチーズ牛丼」は、明太マヨの淡いピンク色とチーズの黄色の彩りが春らしいメニュー。牛丼にミックスチーズと明太マヨをたっぷりトッピングしており、まろやかな味わいのチーズにピリ辛