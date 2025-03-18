「スターバックス」と『PEANUTS』のコラボレーション第3弾が、3月25日（火）からスタート。今回のコラボレーションは、“Kindness”（相手を想う気持ち）をテーマに、今回初となるオリジナルキャラクター“JOE KIND SNOOPY”が登場し、グッズや、オリジナルビバレッジ、フードが販売される。さらに、一部日本限定のグッズも展開となる。【写真】トートバッグやTシャツも！「スタバ」×『PEANUTS』コラボ第3弾グッズ一覧■グッ