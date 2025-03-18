俳優の山下美月（25）、ジュニア内グループ・ACEesの作間龍斗（22）、安川有果監督（39）が18日、東京大神宮で行われた映画『山田くんとLv999 の恋をする』（28日公開）大ヒット祈願イベントに登場した。ラブコメである本作にちなみ、山下が春のお花見デートプランを発表した。【全身ショット】キュートすぎ！爽やかなブルーのスカートで登場した山下美月山下はフリップに「海外お花見」と書き、「まずは飛行機を用意してもら