YOASOBIが、2024年12月に開催した7つの国と地域を巡る自身2度目のアジアツアー＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実｜cho-genjitsu＞より、シンガポール公演の「HEART BEAT」のライブ映像を本日の21時にYouTube公開することを発表した。◆YOASOBI 動画本ツアーは、2024年12月から2月にかけて仁川、香港、バンコク、台北、上海、シンガポール、ジャカルタの全7都市にてそれぞれアリーナ2デイズを行い、合計14万人に及ぶ日本人最