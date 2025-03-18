ドジャースは１８日、この日に行われるカブスとの開幕戦（東京ドーム）を前に、ベンチ入り２６人のリストを発表した。マイナー契約でチームに帯同し、開幕２戦目（１９日）に先発予定だった佐々木朗希投手（２３）が、メジャー契約となり、２６人に名を連ねた。大谷翔平投手、山本由伸投手は、それぞれこの日の開幕戦で先発出場予定。体調不良で東京シリーズを欠場見込みのＭ・ベッツ内野手もメンバーに入った。２６人のリ