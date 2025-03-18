オウム真理教が引き起こした日本史上最悪のテロ事件、「地下鉄サリン事件」からまもなく30年です。きょうから3日連続でオウム事件の教訓について考えていきます。初日のきょうは、「オウム解体のきっかけとなった」と言われる事件の舞台裏です。30年前の2月28日。東京・目黒公証役場の事務長・仮谷清志さん（当時68）がオウム真理教によって拉致され、その後、亡くなる事件がおきました。今も仮谷さんを偲ぶ元捜査員たちは口を揃え