韓国銀行（韓国の中央銀行）が4月に「中央銀行デジタル通貨（CBDC）」の実取引実験を開始する。【注目】韓国、社会保険料が過去10年間で2倍以上に3月18日、金融業界によると、韓国銀行は7つの銀行（KB国民銀行、新韓銀行、ハナ銀行、ウリィ銀行、NH農協銀行、IBK企業銀行、BNK釜山銀行）と共に、4月初旬から6月末まで約3カ月間にわたり、中央銀行デジタル通貨の実取引実験「デジタルテストプロジェクト漢江（ハンガン）」を実施す