JMDCは、厚生労働科学特別研究事業の「ドラッグ・ロスの実態調査と解決手段の構築」の取り組みに協力します。 JMDC「ドラッグ・ロスの実態調査と解決手段の構築」  JMDCは、厚生労働科学特別研究事業の「ドラッグ・ロスの実態調査と解決手段の構築」の取り組みに協力。取り組みの一貫である「未承認医薬品に関する患者数の見込み」について、JMDCが集積したレセプト等、国内最大級の医療ビッグデータを交えた調査を