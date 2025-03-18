17日、東京ドームでキャッチボールするドジャースの佐々木朗希米大リーグのドジャースは18日、佐々木朗希（23）をメジャーに昇格させたと発表した。19日に東京ドームで行われるカブスとの開幕シリーズ2戦目に先発し、メジャーデビューする予定。プロ野球ロッテからポスティングシステムで今季加入した佐々木は、移籍時に25歳未満のドラフト対象外の外国人選手だったため、労使協定でマイナー契約しか結べず、招待選手でメジャ