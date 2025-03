ハーバード大学が現地時間の2025年3月17日に、年間収入20万ドル(約2990万円)以下の家庭の学生は授業料を無料にすることを発表しました。年間収入10万ドル(約1494万円)以下の家庭には授業料に加えて住居費や食費、医療サービスなども支給される予定です。Harvard expands financial aid - Harvard Gazettehttps://news.harvard.edu/gazette/story/2025/03/harvard-expands-financial-aid/Harvard says tuition will be free for fam