ＮＹ金時間外取引最高値更新、イスラエルの攻撃によるガザの死者少なくとも170人 東京時間12:05現在 ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3021.20（+15.10+0.50%）