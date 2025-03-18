米株価指数先物時間外取引中東懸念ダウは106ドル安 東京時間12:17現在 ダウ平均先物JUN 25月限42119.00（-106.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5714.50（-17.75-0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限19950.50（-87.75-0.44%）