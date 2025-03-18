道の駅八千穂高原は、令和6年9月27日のグランドオープンから約5ヶ月で、来場者数30万人を突破しました。 道の駅八千穂高原 所在地： 〒384-0701長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1電話番号： 0267-88-8901／0267-88-8902MAIL： info@yachi-michi.com＜アクセス＞・お車の場合中部横断道「八千穂高原IC」を降りて右折。その先200mで右側・市バスの場合千曲バス 白駒線 「道の駅八千穂高原」停留所1日2