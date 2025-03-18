3月20日で地下鉄サリン事件から30年。事件を風化させてはならないと、被害者遺族らが今の思いを語った。【画像】被害者遺族の心境は…■警視庁第八機動隊テロ対処訓練を実施1995年3月20日、オウム真理教の複数の信者により、東京都内の地下鉄3路線・5本の列車内でほぼ同時に化学兵器サリンがまかれ、14人が死亡し、5800人以上が負傷した地下鉄サリン事件。あの事件からまもなく30年…。警視庁第八機動隊は17日、事件を風化