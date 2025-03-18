文化放送は18日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、KinKi Kidsがパーソナリティを務める同局人気番組「KinKiKidsどんなもんヤ！」（金曜深夜1・30）が4月から火曜午後9時に枠を移動することを発表した。同番組は1994年10月から放送されている長寿番組。今春から毎週火曜午後9時から30分間放送される。現在同枠には声優の伊達さゆりがパーソナリティを務める「伊達さゆりの伊達にラジオやってません！！！」が