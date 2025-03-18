兵庫・加東市へ寄付金贈呈男子ゴルフの蝉川泰果は17日、地元の兵庫・加東市役所で「蝉川泰果 Eagle Donation for Future Supported by 住友生命」の寄付金贈呈式に出席した。優勝数、イーグル・ホールインワンを奪った数に応じてポイントを積み立て、「子育て支援」「地球環境の保護」に取り組む団体へ寄付をする社会貢献活動。蝉川は2024年に350ポイント（14イーグル）を積み立て、この日は加東市役所への寄付を報告した。