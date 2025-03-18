ドジャース球団公式Ｘ（旧ツイッター）が１８日に更新され、Ｃ・カーショー投手が、家族で京都を訪れた様子を公開した。カーショーは動画で「京都へ行く新幹線に乗るところ。みんな興奮してる」とコメントすると、桜の模様が入ったドジャースの帽子をかぶった息子が「ヤー！」と応じノリノリ。京都の街並みを楽しみ、竹林の中で子どもとともに人力車に乗り、家族で「ＷｅｌｏｖｅＫｙｏｔｏ！」と声をそろえる満喫ぶりだっ