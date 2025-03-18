埼玉・八潮市の道路陥没を受けて国土交通省は、30年以上前に設置された下水道管を対象に「全国特別重点調査」の実施を要請しました。「全国特別重点調査」の対象となるのは、30年以上前に設置された直径2メートル以上の下水道管5000キロメートルほどを管理するおよそ500の自治体です。このうち、八潮市の事故現場と構造や地盤条件が似ている下水道管1000キロメートルほどについては優先的な調査を行い、今年の夏ごろまでに報