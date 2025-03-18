さくら情報システムは、発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで実現する「発注・請求支払業務DXソリューション」を2025年3月18日より提供開始。 さくら情報システム「発注・請求支払業務DXソリューション」  さくら情報システムは、発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで実現する「発注・請求支払業務DXソリューション」を2025年3月18日より提供開始しました。【課題】・発