任期満了に伴う石川県能登町の町長選挙が18日告示され、これまでに現職と新人あわせて3人が立候補の届け出を済ませ、5日間の選挙戦に入りました。能登町長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、再選を目指す現職の大森凡世候補・62歳新人で前の町議会議員の𠮷田義法候補・53歳同じく新人で元会社員の鳥井俊介候補・44歳の3人です。現職と新人による保守分裂での争いは、2005年に能都町・内浦町・柳田村の3つの