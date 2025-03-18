米ファイアフライ・エアロスペースの宇宙船「ブルーゴースト」が米国時間の２日、月面着陸を成功させた/Firefly Aerospace（ＣＮＮ）宇宙船「ブルーゴースト」による月面着陸を今月成功させた米宇宙企業ファイアフライ・エアロスペースは１７日、目標を「１００％」達成したと述べ、歴史的なミッションの終了を宣言した。同社によると、商業的な月面活動が「完全な成功」を収めたのは初めてだという。ブルーゴーストは４本の足を持