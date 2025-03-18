18日朝早く、熊本県を震源とする地震があり、県内でも最大震度3の揺れを観測しました。 28日午前5時頃、熊本県天草・芦北地方を震源とする地震があり、熊本県で震度4の揺れを観測しました。 地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されています。 県内での観測は下記のとおり。 ▼雲仙市で「震度3」 ▼長崎市 諫早市 大村市 南島原市で「震度2」 ▼島原市 平戸市 長与町 時津町で「震度1」