4月25日公開の映画『#映画の完成をお披露目します』のレッドカーペットイベント＆完成披露舞台あいさつが17日、都内で行われ、大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、菊池風磨(timelesz)、中条あやみ、岡山天音、福本莉子、伊藤健太郎、柳俊太郎、田中美久、齊藤京子、原嘉孝(timelesz)、伊藤英明、豊島圭介監督が登場した。前列左から、伊藤英明、中条あやみ、大森元貴、菊池風磨、岡山天音、福本莉子、後列左から、原嘉孝、田中美久、伊藤