秋篠宮家の長男・悠仁さまは筑波大学附属高校を卒業されました。午前8時ごろ、悠仁さまは東京・文京区にある筑波大学附属高校に最後の登校をし、卒業式を前に取材に応じられました。――悠仁さまおめでとうございます。ありがとうございます。授業や課外活動など、充実した3年間を過ごすことができました。――生涯のお友達はできましたか？はい、忘れられない友達も作ることができたと思います。卒業式に先立ち、悠仁さまは、幼稚