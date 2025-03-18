【モデルプレス＝2025/03/18】アイドルグループ・日向坂46に新メンバーとなる五期生「11人」の加入が決定。18日正午、日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、8人目のメンバー「高井俐香（たかい・りか）」が公開された。【写真】日向坂46新メンバー「五期生」8人目の姿公開◆日向坂46五期生「高井俐香（たかい・りか）」公開高井は、兵庫県出身の17歳。公開された映像では、「日本のひなた」宮崎県の最南端、