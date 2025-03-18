フジテレビ系ドラマ『１１９エマージェンシーコール』(毎週月曜21:00〜)の第9話が17日に放送。このドラマでは通報者役に声優が声の出演をしていることで話題だが、ついにレジェンド声優『DRAGON BALL』孫悟空役の野沢雅子が出演したことで、SNSでは「野沢雅子さん！」「思った以上に悟空だった」などと盛り上がり、X(Twitter)のトレンドに「野沢雅子」が上がった。野沢雅子横浜市消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命