「大相撲春場所・１０日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）新横綱の豊昇龍（２５）＝立浪＝が１０日目から休場することが決まった。対戦相手の宇良は不戦勝となる。提出された診断書によれば、右肘関節内遊離体、頸椎捻挫で２週間の加療を擁するという。８日目の高安戦で右肘を痛めたという。豊昇龍は９日目に一山本にすくい投げで敗れ、２日連続の金星配給となり、５勝４敗と不振だった。新横綱として初日の黒星は貴