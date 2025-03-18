◆北海道で「大人のプラチナ旅」◆歌手で女優の南野陽子(57)がインスタグラムを更新。同世代のアイドルの菊池桃子(56)との2ショットを公開した。「『大人のプラチナ旅』菊池桃子ちゃんと北海道に行ってきました！楽しい旅でした」とつづり、バスとみられる車内に並んで座り、河童のパンを掲げるショットをアップした。◆「私の中の2大巨頭」「美人姉妹」の声も◆豪華な2ショットを公開した南野陽子(左)と菊池桃子（南野のイン