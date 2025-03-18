ひらかたパークでは、2025年2月22日(土)から光の遊園地に初めて桜バージョンのイルミネーションイベントが登場しました。4月6日(日)までの特定日に開催しています。｢光の遊園地 ～Flowering Illumination・桜～｣では桜の美しさと幻想的な光の演出が融合し、昼間は色とりどりの桜が、夜は美しいイルミネーションが園内を彩ります。昼夜、それぞれ異なる魅力を楽しめるイベントです。 「桜」昼