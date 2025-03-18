きょう18日の富山県内は青空が広がっています。サクラの名所、富山市の松川では、花見の遊覧船の運航に向けて準備が始まりました。けさは放射冷却現象の影響で冷え込み、最低気温は上市町東種で－3.9度、富山市で－0.2度など、県内の観測地点のうち7か所で0度を下回りました。サクラの名所である富山市の松川では、あさっての遊覧船運航開始に向けて、船長らが船や川の清掃を行いました。松川は、能登半島地震の影響で