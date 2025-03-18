YOASOBI¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢Ado¤¬16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ømatsuri¡Æ25:Japanese Music Experience LOS ANGELES¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ³°¤«¤é7000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇòÇ®¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥Ý¥¹¥È¤¢¤ê¡ÛAdo¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº£¹¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¶Ã¤­¤Î»ö¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡©¡×Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿