福岡資麿厚生労働相福岡資麿厚生労働相は18日の記者会見で、個人献金をした人物の住所として企業などの所在地を政治資金収支報告書に記載していた問題に関し「指摘を踏まえ、適切に対応したい」と述べた。問題を巡っては、石破茂首相や自民党閣僚計14人の政治団体の報告書に記載があったことが判明。「虚偽記入に当たる恐れがある。実質的な企業献金と疑われかねない」と指摘される。福岡氏が124件（計55万8千円分）と最も多か
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