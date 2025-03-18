俳優の坂口健太郎が１８日までに、同じ事務所に所属する俳優・若林時英のインスタグラムに登場。意外な姿にネットは驚きに包まれた。若林は、１５日にさいたまスーパーアリーナで行われた事務所「トライストーン」のイベント「ＴｒｉｓｔｏｎｅＦａｎＦｅｓ２０２５〜ＵＮＤＯＫＡＩ〜」の様子を投稿。「トライストーン大運動会たくさんのご声援、本当にありがとうございました！これまで舞台に立つことはありましたが